Дербент остался без воды

После аварии на Кайтагском водоводе в Дербенте приостановлена подача воды. На местах ведутся восстановительные работы.
В Дербенте произошла авария на Кайтагском водоводе, что привело к необходимости приостановить подачу воды в дома местных жителей.
«В связи с аварией на Кайтагском водоводе временно приостановлена подача воды в город»
– пресс-служба мэрии города
На месте работают специалисты, ведутся работы по восстановлению подачи воды.
Отметим, что основной причиной аварии на Кайтагском водоводе могла стать изношенность инженерных коммуникаций из-за их длительной эксплуатации без регулярного технического обслуживания. Возможно, также нарушение правил эксплуатации или недостаточное финансирование системы водоснабжения. Эти факторы в совокупности могли привести к возникновению утечек или поломок на трассе водопровода, вызвав аварийную ситуацию.