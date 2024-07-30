Вестник Кавказа

Дербент остался без воды

Дербент остался без воды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
После аварии на Кайтагском водоводе в Дербенте приостановлена подача воды. На местах ведутся восстановительные работы.

В Дербенте произошла авария на Кайтагском водоводе, что привело к необходимости приостановить подачу воды в дома местных жителей.

«В связи с аварией на Кайтагском водоводе временно приостановлена подача воды в город»

– пресс-служба мэрии города

На месте работают специалисты, ведутся работы по восстановлению подачи воды.

Отметим, что основной причиной аварии на Кайтагском водоводе могла стать изношенность инженерных коммуникаций из-за их длительной эксплуатации без регулярного технического обслуживания. Возможно, также нарушение правил эксплуатации или недостаточное финансирование системы водоснабжения. Эти факторы в совокупности могли привести к возникновению утечек или поломок на трассе водопровода, вызвав аварийную ситуацию.

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