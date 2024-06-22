Вестник Кавказа

Жителям и гостям Дербента запретили купаться в море

Пляж в Дербенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дербенте введен запрет на купание в море. Власти призвали Роспотребнадзор контролировать качество воды в водоемах. Запрет ввели для обеспечения безопасности людей.

Глава Дербента Ахмед Кулиев вынес постановление о запрете на купание на городских пляжах. Оно опубликовано на сайте мэрии города.

Ограничения на купание введены для обеспечения безопасности людей. Они будут действовать до того момента, пока руководство их не снимет.

Кулиев также призвал работников Роспотребнадзора контролировать качество воды, а полиции организовать патрулирование береговой линии и выявлять нарушителей.

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