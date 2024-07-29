Календарь ледникового периода найден в Турции?

Турецкие археологи сделали удивительное открытие – вполне возможно, что каменная колонна с отметками в храмовом комплексе Гебекли-Тепе, возраст которого оценивается в 12 тысяч лет, может оказаться древнейшим в мире календарем.

Новая удивительная находка турецких археологов, каменная колонна с отметками в турецком храмовом комплексе Гебекли-Тепе, может оказаться древнейшим известным лунно-солнечным календарем возрастом в 12 тыс лет, сообщает Time and Mind.

Как полагают ученые, древние люди могли наблюдать за Солнцем, Луной и созвездиями, отмечая свои наблюдения отметками в таком своеобразном "календаре", передает Sputnik Азербайджан.

Колонна испещрена V-образными символами, анализ которых показал, что каждая такая отметка может обозначать один день. Если предположения ученых правильны, то колонна представляет собой древнейший на планете календарь из 365 дней, 12 лунных месяцев и 11 дополнительных дней, включающий как солнечные, так и лунные циклы.

Находка удивительна еще и тем, что жрецы Гебекли-Тепе зафиксировали дату падения кометы, упавшей на Землю в 10850 году до нашей эры, после чего на планете начался новый ледниковый период. Именно он привел к вымиранию многих видов животных и преобразованию ранней человеческой цивилизации – чтобы пережить более холодные условия, люди стали развивать сельское хозяйство.

"Похоже, жрецы Гебекли-Тепе увлеченно наблюдали за небом, чего и следовало ожидать, учитывая, что их мир был разрушен ударом кометы"

- ведущий автор исследования доктор Мартин Свитман