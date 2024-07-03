Крым попал в зону риска по лихорадке Западного Нила

Крымский полуостров является регионом, где в связи с природными особенностями теоретически возможно распространение лихорадки Западного Нила. В настоящее время случаев болезни не зафиксировали.

В Крыму возможно появление лихорадки Западного Нила, вызываемой вирусом, который передается через укусы комаров и может вызвать серьезные осложнения.

Однако на данный момент на полуострове не зафиксировано ни одного случая данного заболевания. Известно, что в Крыму преобладает климат, что способствует размножению комаров, которые являются переносчиками вируса.

«Крым относится к территориям, где могут встречаться случаи лихорадки Западного Нила. Но проводится весь комплекс <...> мероприятий, и на сегодняшний день на территории Республики Крым и города Севастополя случаев заболевания лихорадкой Западного Нила не зарегистрировано»

– руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.

Природные условия и возможность передачи лихорадки Западного Нила

С учетом этого потенциального риска, власти активно предпринимают меры для предотвращения распространения лихорадки Западного Нила на полуострове. Также проводятся профилактические мероприятия для информирования населения о методах защиты от укусов комаров, соблюдении гигиены, применении репеллентов и других средств защиты.