Вестник Кавказа

Крым попал в зону риска по лихорадке Западного Нила

Крым попал в зону риска по лихорадке Западного Нила
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крымский полуостров является регионом, где в связи с природными особенностями теоретически возможно распространение лихорадки Западного Нила. В настоящее время случаев болезни не зафиксировали.

В Крыму возможно появление лихорадки Западного Нила, вызываемой вирусом, который передается через укусы комаров и может вызвать серьезные осложнения.

Однако на данный момент на полуострове не зафиксировано ни одного случая данного заболевания. Известно, что в Крыму преобладает климат, что способствует размножению комаров, которые являются переносчиками вируса.

«Крым относится к территориям, где могут встречаться случаи лихорадки Западного Нила. Но проводится весь комплекс <...> мероприятий, и на сегодняшний день на территории Республики Крым и города Севастополя случаев заболевания лихорадкой Западного Нила не зарегистрировано»

– руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.

Природные условия и возможность передачи лихорадки Западного Нила

С учетом этого потенциального риска, власти активно предпринимают меры для предотвращения распространения лихорадки Западного Нила на полуострове. Также проводятся профилактические мероприятия для информирования населения о методах защиты от укусов комаров, соблюдении гигиены, применении репеллентов и других средств защиты.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1450 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Крыму освободилась должность главы Минтранса

В Крыму освободилась должность главы Минтранса

Россияне раскупают путевки на море в бархатный сезон

Россияне раскупают путевки на море в бархатный сезон

Глава МЧС Крыма покидает свой пост

Глава МЧС Крыма покидает свой пост

Часть жителей Симферополя остаются без света

Часть жителей Симферополя остаются без света

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы