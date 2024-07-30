Вестник Кавказа

Иран пересмотрит ответ Израилю на убийство Хании – США

Иран пересмотрит ответ Израилю на убийство Хании – США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Усилия США по сдерживанию Ирана могут привести к тому, что Тегеран пересмотрит сценарий "жесткого ответа" Израилю. Об этом пишет the Washington Post.

Вашингтон полагает, что усилия американских властей, направленные на сдерживание ответа Ирана на убийство главы политбюро ХАМАС,  не остаются безрезультатными.

Так, по данным the Washington Post, есть вероятность того, что Иран откажется от «жесткого сценария» по ответу Израилю за ликвидацию Исмаила Хании. В то же время то, как поведет себя «Хезболла» пока неясно.

«Иран, похоже, был задержан демонстрацией силы США на этой неделе, и секретные сообщения прошли через посольство Швейцарии в Тегеране и посольство Ирана в Организации Объединенных Наций»

– the Washington Post

Напомним, что к враждующим сторонам обратился глава Госдепа США с призывом воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта. Кроме того, он заверил Израиль, что американская сторона безоговорочно поддерживает еврейское государства.

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