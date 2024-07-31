Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи со смертью Исмаила Бердиева

Азербайджанский президент Ильхам Алиев выразил соболезнования родным и близким главы Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтия КЧР Исмаила Бердиева.
В сообщении говорится, что глава государства воспринял эту печальную новость с глубоким прискорбием.
Ильхам Алиев напомнил, что Исмаил Бердиев был большим другом Азербайджана, он сделал значительный вклад в развитие дружественных и добрососедских отношений между РФ и АР.
"За многолетнюю плодотворную деятельность в сфере укрепления дружественных связей между народами Азербайджана и России он был награжден государственным орденом Азербайджанской Республики "Достлуг".
– Ильхам Алиев
Президент Азербайджана подчеркнул, что масштабная духовная деятельность, которую вел Исмаил Бердиев и которая была посвящена продвижению веротерпимости и толерантности, развитию межрелигиозного и межцивилизационного диалога, снискала муфтию глубокое уважение, причем не только в России, но и в других странах.
"Всегда с большой теплотой вспоминаю встречи и беседы с Исмаил-хаджи, особенно нашу последнюю встречу, состоявшуюся в мае этого года в Баку. Светлая память об Исмаиле Алиевиче навсегда останется в наших сердцах. Выражаю искренние соболезнования и разделяю Вашу боль в связи с этой тяжелой утратой, скорблю вместе с Вами"
– Ильхам Алиев
Напомним, председатель КЦМСК, первый муфтий Карачаево-Черкесии ушел из жизни вечером в понедельник. Ему было 70 лет.