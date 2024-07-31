Вестник Кавказа

Огонь охватил 700 «квадратов» в Пятигорске

Огонь охватил 700 «квадратов» в Пятигорске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Пятигорске произошел пожар в нежилом здании. Площадь возгорания составила 700 кв м.

Спасатели Пятигорска проинформировали о том, что в одном из нежилых зданий города вспыхнул крупный пожар – 700 кв м.

«В оперативную дежурную смену поступило сообщение о возгорании на ул. Калинина в городе Пятигорске. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено горение двухэтажного нежилого здания. Существовала угроза соседнему торговому объекту. В 13:35 объявлена локализация на площади 700 кв м»

– пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Важно отметить, что благодаря оперативной реакции спасателей угрозы распространения огня на соседние строения нет. Благодаря профессионализму и слаженной работе экстренных служб удалось изолировать пожар и предотвратить его возможное распространение. Сейчас на месте работает более двадцати пожарных и несколько единиц техники.

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