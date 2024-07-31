Вестник Кавказа

Борцы греко-римского стиля из Азербайджана и Армении вышли в полуфинал Олимпиады

Хасрат Джафаров
© Фото: соцсети Хасрата Джафарова
В полуфинал ОИ-2024 по греко-римской борьбе в весе до 67 кг вышли представители Азербайджана и Армении. Их соперниками на данной стадии будут борцы из Украины и Ирана.

Хасрат Джафаров (Азербайджан) и Славик Галстян (Армения) вышли в полуфинал Олимпийских игр по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг.

Джафаров в четвертьфинале был сильнее Валентина Петича из Румынии, а Галстян победил Мамадассу Силлу из Франции.

В полуфинале азербайджанский борец встретится с Парвизом Насибовым, выступающим за Украину.

В свою очередь, армянский борец поборется за выход в финал с иранцем Саидом Исмаили.

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