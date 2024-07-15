Вестник Кавказа

Московский школьник пострадал от камнепада в ущелье Кабардино-Балкарии

Чегемские водопады
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Происшествие с 12-летним ребенком из Москвы: мальчик поранил ногу в результате камнепада в горах Кабардино-Балкарии. Спасатели спустили его в безопасное место и передали медикам.

Ребенка из Москвы с травмой ноги после камнепада спустили с гор Кабардино-Балкарии. Происшествие случилось в ущелье Адыл-су, рассказали в местном отделении МЧС.

"На леднике Шхельда при прохождении маршрута в составе группы подросток в результате камнепада повредил ногу. (...) Прибывшие на место специалисты МЧС России наложили мальчику на ногу шину и транспортировали его вниз, где передали медикам"

- МЧС Кабардино-Балкарии

Жизни мальчика сейчас ничего не угрожает.

Сотрудникам МЧС помогал Эльбрусский поисково-спасательного отряда и центр "Лидер".

 

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