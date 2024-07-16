Геленджик столкнулся с пожаром в районе Бобруковой Щели из-за удара молнии. Возгорание быстро успели потушить пожарные службы.

Удар молнии вызвал лесной пожар в Геленджике около Бобруковой Щели, рассказали в администрации города.

"Возгорание площадью 0,28 га ликвидировано"

- администрация Геленджика

Никто из местных жителей или туристов не пострадал.

Власти курорта также напомнили, что сейчас в регионе действует 5 класс пожарной опасности. При ней возгорание может произойти от любого источника огня и высокой температуры воздуха.

Напомним, что сейчас в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение вплоть до 8 августа. Ожидаются ливни, грози и сильный ветер с порывами 20-23 м/с. Такой ветер также может быть крайне опасным в период высокой пожароопасности, так как мгновенно разносит пламя.