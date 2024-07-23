Эльбрус масштабно очистят от мусора

Акция «Чистая гора» стартует на Эльбрусе. В рамках мероприятия, помимо уборки, запланирована концертная программа.

Каждый год сотни волонтеров и туристов со всей страны собираются на вершине Эльбруса, чтобы принять участие в масштабной акции «Чистая гора». Очищая гору от мусора и пластика, волонтеры не только улучшают ее внешний вид, но и способствуют сохранению экосистемы горы и близлежащих территорий.

«Открыта регистрация на участие в семейном фестивале „Чистая гора — 2024“. Приглашаем всех неравнодушных на ежегодный субботник и большой праздник экологии, чтобы прибрать склоны любимой горы и почувствовать себя частью большого сообщества»

– институт развития Кавказ.РФ

Стоит отметить, что уборка Эльбруса – это не просто прогулка по горам с мешком для мусора. Склоны горы представляют собой сложный рельеф с резкими перепадами высоты и труднопроходимыми участками. Участникам приходится пробираться через снежные поля, каменные осыпи и ледники.

Разделенные на группы, волонтеры отправляются на заранее определенные участки, где собирают мусор и транспортируют его к временным площадкам для сортировки.

Один из самых сложных аспектов уборки – это транспортировка собранного мусора вниз с горы. Для этого используются специальные контейнеры и веревочные системы, а в некоторых случаях даже вертолеты.

Помимо основной задачи – уборки территории, – организаторы акции «Чистая гора» также предусмотрели развлекательную программу для участников: конкурсы, мастер-классы, экскурсии.