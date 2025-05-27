Поезд "Таврия" из Москвы в Феодосию стал ежедневным

Железнодорожная компания "Гранд Сервис Экспресс", осуществляющая пассажирские железнодорожные перевозки между Москвой и крымской Феодосией, изменила периодичность курсирования поезда "Таврия" №163/164.

Выехать на отдых из Москвы в крымскую Феодосию стало намного проще – обслуживающая это направление железнодорожная компания "Гранд Сервис Экспресс" сделала периодичность курсирования поезда №163/164 "Таврия" по этому маршруту ежедневным, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

Ранее в расписании поезд был заявлен с периодичностью курсирования раз в четыре дня, что вызывало серьезные трудности с приобретением железнодорожных билетов отдыхающими, однако высокий спрос на такие поездки сделал свое дело – руководство компании пришло к постепенному наращиванию частоты движения состава.

Продажа билетов согласно новому графику движения состава уже открыта, сообщает сайт компании.

Напомним, "Таврия", в состав которой включены купейные и плацкартные вагоны, уходит в Феодосию с Павелецкого вокзала Москвы в 17:45, в курортный город поезд прибывает через день в 8:30 утра. Обратно состав отправляется в 15:55 и через день в 5:35 прибывает в Москву.