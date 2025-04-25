Вестник Кавказа

Власти РФ работают над увеличением пассажиропотока в Крым

Власти РФ работают над увеличением пассажиропотока в Крым
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти и бизнес прилагают усилия увеличения числа пассажиров на железнодорожном маршруте до Крыма.

Компания "Гранд сервис экспресс", которая занимается пассажирскими перевозками в Крым, намерена увеличить число путешественников. Информацией поделился замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. 

"Там есть определенные ограничения по количеству вагонов, которые доступны для перевозки. Я знаю, что делают все, что возможно"

– Дмитрий Вахруков

Отмечается, что компания намерена перевезти в 2025 году больше пассажиров, чем в прошлом. 

Ранее первый поезд "Таврия" отправился из Челябинска в Севастополь.

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