Власти РФ работают над увеличением пассажиропотока в Крым

Власти и бизнес прилагают усилия увеличения числа пассажиров на железнодорожном маршруте до Крыма.

Компания "Гранд сервис экспресс", которая занимается пассажирскими перевозками в Крым, намерена увеличить число путешественников. Информацией поделился замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

"Там есть определенные ограничения по количеству вагонов, которые доступны для перевозки. Я знаю, что делают все, что возможно"

– Дмитрий Вахруков

Отмечается, что компания намерена перевезти в 2025 году больше пассажиров, чем в прошлом.

Ранее первый поезд "Таврия" отправился из Челябинска в Севастополь.