Отдых в Крыму нарастил популярность на 44%

Количество бронирований отдыха на лето в Крыму 2025 выросло почти в полтора раза, некоторые курорты показывают почти двойной рост.

Россияне выбирают отдых в Крыму на лето 2025 года – бронирования на этот период увеличились в среднем на 44%, сообщает Российский союз туриндустрии, ссылаясь на информацию платформы для отелей Travelline.

В РСТ пояснили, что на майских праздниках активно велось бронирование на лето отдыха в Крыму – за эти две недели количество бронирований подскочило на 44% относительно аналогичного периода в 2024 году. Самой большой популярностью пользуется Коктебель: туда устремляются практически в два раза больше туристов, чем год назад.

"Далее Евпатория (+76%), Ялта (+58%), Алушта (+45%), Судак (+43%), Феодосия (+36%). Хорошим спросом на лето пользуется также Севастополь: бронирования на июнь-июль выросли вдвое, на август – втрое"

– РСТ

Осенние бронирования по динамике опережают летние: прирост бронирований на июнь-август составляет 40-60%, на осень – почти в два раза.

Что касается цен, то на лето они выросли на 20-30%, в среднем за номер за двоих надо будет отдать 11,9-12,6 тыс рублей.

На Кубани, напротив, наблюдается спад бронирований. Летний отдых бронируется в среднем на 30-40% меньше, чем на майских праздниках год назад.

"Рост идет в основном за счет Туапсе (+33%), Сириуса (+27%), Ейска (+16%) и Адлера (+4%)"

– РСТ

Ряд курортов – Кабардинка, Дивноморское, Анапа и Витязево – бронируются меньше на 30-60%. Популярность Сочи упала на 20%, Геленджика – на 17%.

Чем ниже спрос, тем меньше цены: в среднем они выросли не более чем на 7%. Однако по-прежнему номер в Краснодарском крае обойдется дороже, чем в Крыму, – 13-15 тыс рублей.