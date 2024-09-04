Подтопления ожидаются на Северном Кавказе и черноморском побережье

Сильные ливни угрожают подтоплениями в регионах СКФО, а также на Юге России на берегу Черного моря, предупредили в Гидрометцентре.

Уровень воды в реках опасно повысился на Юге России и на Северном Кавказе, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, сильные дожди стали причиной резкого роста уровня воды в реках бассейна Кубани, а также на берегу Черного моря. В некоторых случаях вода выходит вне поймы, что грозит наводнением.

Вильфанд добавил, что те же процессы происходят во всех республиках Северного Кавказа, кроме Дагестана, пишет ТАСС. Сегодня-завтра уровень воды может вырасти до более высоких отметок – в горных районах продолжаются дожди.

Кроме того, уточнил научный руководитель Гидрометцентра, сложная ситуация складывается и в регионах Дальнего Востока.