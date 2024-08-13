Подсветили скульптуру «Фатима» на въезде во Владикавказ

Во Владикавказе отреставрировали подсветку "Фатимы, держащей солнце". Реставрация скульптуры и капитальный ремонт прилегающей территории проводили в 2017 и 2023 годах

На въезде в столицу Северной Осетии, город Владикавказ, завершились работы по ремонту подсветки скульптуры девушки с солнцем в руках, которую местные жители привыкли называть "Фатимой". Этот арт-объект, созданный скульпторами Борисом Тотиевым и Анатолием Токазовым, известен также как "Фатима, держащая солнце" или "Фатима, дарящая свет". Однако по задумке авторов скульптуры, ее персонаж должен называться Ацырухс, воссоздавая образ дочери солнца из нартского эпоса "Прекрасная Ацырухс".

"Восстановлена архитектурная подсветка жанровой скульптуры, расположенной на въезде во Владикавказ со стороны Бесланского шоссе. Также, по поручению комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города, смонтирована новая система подачи электроэнергии для освещения композиции"

– пресс-служба мэрии Владикавказа

"Фатима" – это не просто элемент городского ландшафта, а настоящий символ Владикавказа, обладающий глубоким культурным и историческим значением. Ее образ вдохновлен мифологией и народными преданиями, что делает ее особенно привлекательной как для местных жителей, так и для туристов.

Скульптура представляет собой изящную девушку с поднятыми кверху руками, в одной из которых она держит символ солнца. Этот образ символизирует свет и тепло, даруемые солнцем, а также жизненную энергию и надежду на светлое будущее.

Завершение ремонта и восстановление подсветки "Фатимы" призваны не только улучшить внешний вид скульптуры, но и подчеркнуть важность сохранения культурного наследия города. Реставрация и поддержание в хорошем состоянии памятников искусства помогают сохранить связь с прошлым и передать ценные исторические значения будущим поколениям.

