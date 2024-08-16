Вестник Кавказа

Аграрии Ставропольского края приступили к уборке подсолнечника

Аграрии Ставропольского края приступили к уборке подсолнечника
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аграрии Ставрополья приступили к уборке подсолнечника на маслосемена. В настоящее время уборка ведется в семи округах региона.

Ставропольский край приступил к уборке подсолнечника на маслосемена. Подсолнечник занимает важное место в аграрной экономике региона.

На данный момент уборка подсолнечника идет полным ходом в семи округах региона. Этот этап сельскохозяйственного цикла характеризуется не только интенсивностью, но и значимостью для местной экономики. Подсолнечник – одна из главных масличных культур, которая обеспечивает сырьевую базу для производства растительного масла.

«С начала года из Ставрополья было экспортировано около 39,7 тысячи тонн подсолнечного масла. Этот результат обусловлен высоким качеством продукции и растущим спросом на нее»

– заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Артем Ильин

Отметим, что значительная  доля доходов сельского хозяйства формируется именно за счет масличных культур. Подсолнечное масло, полученное из собранного урожая, не только поставляется на внутренний рынок, но и экспортируется.

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