Ставрополье обогатилось дынями и арбузами

К концу августа ставропольские фермеры успели собрать 2,5 тыс тонн арбузов и дынь. Впереди им предстоит обработать еще половину урожая.

Аграрии Ставрополья собрали около 2,5 тыс т арбузов и день с полей площадью более 200 га. Уборка урожая бахчевых культур сейчас завершена только наполовину, рассказали в местном Минсельхозе.

В ведомстве добавили, что самыми продуктивными производителями стали ставропольские фермеры. На общую долю собранного урожая приходится 70% их продукции. Грант «Аргостартап» помогает им в этом.

Среди наиболее плодовитых районов края – Изобильненский, Арзгирский и Нефтекумский. Всего бахчевые культуры выращивают в 19 округах Ставропольского края. Общая площадь посевов превышает 500 га.

Напомним, что в начале августа на Ставрополье начали собирать урожай сахарной свеклы. Это вторая по значимости культура для региона. Она уступает только пшенице.