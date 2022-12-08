Вестник Кавказа

Первый урожай сахарной свеклы получили на Ставрополье

Первый урожай сахарной свеклы получили на Ставрополье
© Фото: Минсельхоз Ставропольского края
Ставропольские аграрии взяли за уборку второй по значимости для края культуры – это сахарная свекла. Собрано уже 6,3 тыс т овоща, часть этого количества передадут на сахарный завод, действующий в Изобильненском районе.

Сахарную свеклу начали убирать на Ставрополье, о ходе сбора урожая рассказали в региональном Минсельхозе.

По данным ведомства, в общей сложности в трех районах – Новоалександровском, Изобильненском и Труновском – сняли 6,3 тыс т свеклы.

Всего сахарную свеклу выращивают в пяти округах Ставрополья.

Собранное отправится на переработку. Часть свеклы пойдет на сахарный завод, который работает в Изобильненском районе.

Отметим, что для Ставрополья сахарная свекла находится на втором месте по значимости, уступая лишь пшенице.

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