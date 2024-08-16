Мусорный полигон полыхает в Новороссийске

В Новороссийске произошел пожар на мусорном полигоне. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м.

В Новороссийске произошел масштабный пожар на мусорном полигоне. Площадь возгорания составила около 2000 квадратных метров. Этот инцидент привел к временной приостановке приема мусора на полигоне.

«Утром получил сообщение о возгорании на мусорном полигоне. Ориентировочная площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. Оперативные службы на месте»

– глава города Андрей Кравченко

Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске произошел в условиях повышенной температуры и сухой погоды, что создало идеальные условия для быстрого распространения огня.

Сразу после получения сигнала о пожаре, на место происшествия были направлены несколько пожарных расчетов.

Проблема, с которой столкнулись пожарные, заключалась в том, что мусор на полигоне состоял из различных видов отходов, включая пластиковые и органические материалы. Эти материалы обладают различной горючестью, что затрудняло процесс тушения. Кроме того, наличие токсичных газов в воздухе создавал риск для здоровья как спасателей, так и местных жителей.

На время ликвидации пожара полигон временно приостановил прием мусора. Очевидно, что в условиях пожара увеличивается вероятность дальнейшего распространения загрязняющих веществ.