Кубани обещают ливни, град и шквалистый ветер

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за прогнозируемых ливней. Также ожидаются порывы ветра до 25 м/с.
Синоптики предупредили гостей и жителей Краснодарского края о приближении непогоды. В регионе объявлено штормовое предупреждение.
«В течение суток 25 и 26 августа местами в Краснодарском крае, в том числе и на Черноморском побережье (на участке от Джубги до Магри) ожидаются: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 25 м/с»
– ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Согласно прогнозу с 25 августа в Краснодарском крае начнутся ливни, который продолжится до 26 августа. В некоторых районах возможны ливни, сопровождающиеся шквалистым ветром, скорость которого местами может достигать 20-25 м/с. Спасатели рекомендуют проявлять осторожность в связи с прогнозом.