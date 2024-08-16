Жители армянского села ищут справедливости в правительстве страны

Жители небольшого армянского села Варденут сегодня собрались перед зданием правительства Армении, чтобы добиться отмены отчуждения их земель для строительства на них очередного туристического объекта.

Жители села Варденут в курортной Арагацотнской области Армении собрались в Ереване перед зданием правительства, чтобы попытаться вернуть свои земли, которые у них забрали под очередной туристический проект.

"Правительство признало приоритетный интерес, эти земли были отчуждены по суду. Около 40 человек потеряли свои участки. Большинство в деревне занимаются скотоводством, если у нас нет земли, на что нам жить в деревне? Наша земля - наше единственное средство к существованию"

- протестующие

Предыстория такова: в марте 2023 правительство Армении своим решением признало земли варденутцев площадью в 110 га общественным приоритетом и передало их строительной компании "Рид", которая намерена активно развивать на них летний и зимний туризм, а также построить водохранилище, пишет NEWS.am.

С самими жителями представители компании особо не церемонились, выплатив им жалкие 300 драмов (примерно 70 рублей) за квадратный метр и на этом посчитав вопрос решенным.

С жителями села после этого встречался министр экономики, но каких-либо результатов встреча ожидаемо не дала, и 24 июня в знак протеста сельчане перекрыли дорогу Ереван-Апаран.