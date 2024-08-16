Вестник Кавказа

Пострадавший из-за оползня водопровод восстановили в Сочи

Пострадавший из-за оползня водопровод восстановили в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Водопровод в Красной Поляне, обеспечивающий водой несколько отелей, снова начал работу после ремонта. Он потребовался из-за повреждений, полученных в результате схода оползня.

Специалисты сумели возобновить работу водопровода в Красной Поляне. Ранее он получил повреждения из-за схода оползня, сообщил МУП «Водоканал». Диаметр водопровода составляет более 300 мм.

Водопровод был поврежден на участке около насосной станции. Там же и проводились ремонтные работы.

В службе добавили, что он снабжает водой более десяти ближайших отелей и гостиниц в этом районе. Доступ воды к туристическим объектам не ограничивали.

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