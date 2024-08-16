Вестник Кавказа

Пятигорск частично останется без света

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ряд улиц в Пятигорске временно останется без света 22 августа. Света не будет на нескольких улицах в микрорайоне Западном.

В Пятигорске жители микрорайона Западного столкнутся с временным отключением электроэнергии 22 августа. Это связано с плановыми ремонтными работами на подстанции. Согласно информации от компании «Пятигорскэнерго», отключение пройдет с 13:30 до 16:30, затронув несколько улиц.

«В частности, под ограничение попадут улицы Генерала Воронцова, Севастьянова, Концевого, Авиаторов, Генерала Конинского, Западная, проспекты Воздушный и Чистый, переулок Интернациональный»

– ЕДДС

Основные причины временных отключений электроэнергии включают:

  • Техническое обслуживание оборудования. Специалисты «Пятигорскэнерго» проводят проверку трансформаторов, переключателей и других узлов, чтобы гарантировать их функционирование на высоком уровне.
  • Модернизация инфраструктуры. В условиях растущего потребления электроэнергии важно обновление устаревшего оборудования. Это обеспечивает более стабильную и качественную подачу электроэнергии.
  • Профилактика аварий. Работы направлены на снижение вероятности аварийных ситуаций, что критически важно для безопасности жителей.
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