Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиеев проводят встречу тет-а-тет в Ташкенте

В Ташкенте проходит встреча лидеров Азербайджана и Узбекистана. Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Узбекистан накануне.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев начал визит в Ташкент накануне, сегодня в государственной резиденции «Куксарой» состоялась официальная церемония встречи гостя высокого уровня.

В честь азербайджанского лидера был выстроен почетный караул, на площади развевались государственные флаги Азербайджана и Узбекистана. Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева были встречены президентом УР Шавкатом Мирзиеевым и первой леди Зироатхон Мирзиеевой. Первые лица Азербайджана и Узбекистана сделали совместную фотографию.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Узбекистана, затем президенты обошли строй почетного караула. Глава почетного караула рапортовал азербайджанскому лидеру. Ильхам Алиев поприветствовал солдат. Караул прошел под звуки военного марша.

Затем президентам были представлены делегации двух стран.

После церемонии встречи стартовала встреча президентов Азербайджана и Узбекистана в узком составе.

После диалога лидеров двух стран тет-а-тет состоялось открытие первого заседания Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Узбекистан под председательством президентов Ильхама Алиева и Шавката Мирзиеева.