Синоптики предупредили о смерчах на Черном море

На курортах Краснодарского края возможно образование смерчей. Этой связи спасатели призывают гостей и жителей региона быть внимательными и осторожными.

Синоптики предупредили о возможности возникновения смерчей на побережье Черного моря в период с 23 по 25 августа, особенно на участке от Анапы до Магри.

«Утром и до конца суток 23 августа, а также в течение суток 24 и 25 августа на Черноморском побережье, на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем»

– Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Краснодарского края

В релизе также говорится о том, что ситуация относится к категории опасных явлений.

В этой связи спасатели напомнили правила безопасности, применимые к данной ситуации:

Следить за метеорологическими предупреждениями и рекомендациями специалистов.

В случае критических атмосферных условий находиться в безопасном месте, подальше от окон и дверей.

Избегать открытых пространств и, по возможности, не покидать помещений.