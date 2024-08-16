Лабораторию для проверки коньяка могут создать в Армении

Проблемы с качеством армянского коньяка, выявленные недавно в России, могут побудить власти Армении создать специализированную лабораторию на территории страны – либо проверка может быть отдана на откуп международным экспертам.

Армянский коньяк в скором времени будет проверяться в лаборатории на территории страны, о создании которой задумались власти, либо экспортеров обяжут направлять продукцию на экспертизу международным специалистам, рассказал министр экономики Армении Геворг Папоян.

Он уточнил, что ведомство пока не получало обращений от производителей о каких-либо проблемах при поставках в Россию. Чиновник добавил, что вопрос будет обсуждаться предметно тогда, когда поступят соответствующие официальные уведомления.

Папоян также усомнился в том, что армянский коньяк испытывает какие-либо проблемы с качеством. В то же время, глава Минэкономики признал, что если Армения стремится к "стандартизации качества" и намерена диверсифицировать свою экономику, то она должна обладать мощными лабораториями. Для этого уже в текущем году планируется закупить современное лабораторное оборудование, в общей сложности на миллиард драмов (почти $237 тыс). Папоян добавил, что частный сектор при необходимости получает помощь при выдаче сертификатов.

Министр рассказал, что на сегодняшний день армянский коньяк по преимуществу поставляется в Россию, где и подвергается экспертизе. Однако сейчас армянская сторона всерьез задумалась о создании лаборатории в Армении. Еще один вариант – чтобы экспортеры направляли продукцию на экспертизу в международные лаборатории. Срок реализации инициатив – до 2025 года.