Вестник Кавказа

Консульство Бангладеш появится в Тбилиси

Консульство Бангладеш появится в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тбилиси начнет работу консульство Народной Республики Бангладеш. Документ об этом был подписан грузинским премьером Кобахидзе.

В грузинской столице будет открыто консульство Бангладеш. Соответствующий документ подписал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

В его распоряжении указано, что деятельность консульства будет покрывать территорию всей Грузии. Сейчас ее покрывает посольство Бангладеш в турецкой столице Анкаре. Грузинские граждане, которые находятся в Народной Республике, могут обратиться в посольство Грузии в столице Индии.

Дипломатические отношения между странами были установлены в августе 1992 года.

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