Консульство Бангладеш появится в Тбилиси

В Тбилиси начнет работу консульство Народной Республики Бангладеш. Документ об этом был подписан грузинским премьером Кобахидзе.

В грузинской столице будет открыто консульство Бангладеш. Соответствующий документ подписал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

В его распоряжении указано, что деятельность консульства будет покрывать территорию всей Грузии. Сейчас ее покрывает посольство Бангладеш в турецкой столице Анкаре. Грузинские граждане, которые находятся в Народной Республике, могут обратиться в посольство Грузии в столице Индии.

Дипломатические отношения между странами были установлены в августе 1992 года.