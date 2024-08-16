В Абхазии оценили угрозу появления оспы обезьян

Главный санврач Абхазии считает, что угрозы того, что в республике начнет распространяться оспа обезьян практически нет. Вероятность того, что кто-то завезет в Абхазию mpox оценивается как небольшая.

В Абхазии жителям и отдыхающим не стоит бояться обезьяньей оспы, считает главный санврач Алла Беляева, передает радио Sputnik.

По словам специалиста, заразиться можно при тесном контакте с носителем вируса, а так как граждане республики крайне редко посещают страны Африки, то завоз оспы обезьян в Абхазию маловероятен. В том случае, если это все-таки произойдет, вирус будет диагностирован, отметила она.

"Мы к этому готовы, у нас есть соответствующая система для диагностики оспы обезьян. Но надеюсь, что такого завоза у нас не будет"

– Алла Беляева

Оспа обезьян чаще всего проявляется болезненной зудящей сыпью, лечится заболевание симптоматически.