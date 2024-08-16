"Зиря" потерпела в гостях поражение от "Омонии" в квалификации Лиги конференций

ФК "Зиря" уступил на выезде "Омонии" в стартовом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Ответная игра пройдет через неделю.

В Никосии состоялся первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций между кипрской "Омонией" и азербайджанской "Зирей". Встреча завершилась в пользу хозяев со счетом 6:0.

Голами в составе кипрской команды отметились защитник Амин Хаммас (13-я минута), полузащитник Эвандро Лима (60-я), а также нападающие Вилли Семеду (34-я, с пенальти, и 70-я) и Мариуш Стемпиньски (45+1 и 54-я).

Ответная встреч пройдет в Азербайджане 29 августа. Начало – в 19:00 (мск).