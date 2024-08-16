США готовятся отразить атаку Ирана на Израиль 

США лучше подготовлены к отражению атаки Ирана на Израиль, чем в апреле, заявил Пентагон. Вашингтон продолжит усилия по деэскалации в регионе.

Возможность иранской атаки на территорию еврейского государства не теряет актуальности, заявила пресс-секретаря Пентагона.

Также она отметила, что в настоящее время Соединенные Штаты готовы к этому лучше, чем весной текущего года. Также она обратила внимание на то, что Вашингтон будет размещать дополнительные силы в ближневосточном регионе для снижения региональной напряженности.

«Мы хотим деэскалации. Мы посылаем сигнал о том, что если нам придется осуществить то же самое, что мы сделали 13 апреля, то мы еще лучше подготовлены к тому, чтобы прийти на помощь в защите Израиля»

– Сабрина Сингх

Далее она подчеркнула, что лучшим выходом из кризиса Вашингтон полагает сделку между израильскими властями и палестинскими радикалами ХАМАС по Газе.