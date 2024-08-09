США дали заложникам ХАМАС последний шанс

Блинкен заявил о «последнем шансе» добиться сделки по урегулированию в Газе и освобождения заложников. В настоящее время шеф американской дипломатии находится в еврейском государстве с официальным визитом.

Глава Госдепа США заявил о том, что проходящий сейчас этап переговоров по ситуации в палестинском анклаве, возможно, «последний шанс» для того, чтобы вернуть заложников, удерживаемых хамасовцами. Также это последний шанс для того, чтобы прийти к мирному соглашению по Газе.

«Это может быть последний шанс вернуть похищенных и добиться прекращения огня»

– Энтони Блинкен

Напомним, что шеф американской дипломатии находится в еврейском государстве с официальным визитом. Здесь он проведет переговоры с главой правительства страны, а также министром обороны Израиля.