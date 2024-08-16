Вестник Кавказа

Самолет с задымлением в салоне готовится сесть в Шереметьево

Самолет в аэропорту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЧП происходит с самолетом, летящим из Хабаровска, в небе над Москвой. По данным СМИ, экипаж сообщил о том, что в салоне воздушного судна произошло задымление. Детали пока не известны.

Самолет с пассажирами, на борту которого произошло задымление, готовится сесть в Москве, пишут СМИ.

Воздушное судно летит из Хабаровска. Оно должно совершить посадку в аэропорту Шереметьево на севере российской столицы, пишет "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что экипаж сообщил, что в салоне случилось задымление. Борт просит поддержку при посадке.

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