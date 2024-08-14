Жесткая посадка самолета в Сочи стала причиной уголовного дела

Самолет авиакомпании "Smartavia" стал фигурантом уголовного дела после жесткой посадки в аэропорту Сочи. Никто из находившихся в салоне не пострадал.

В сочинском аэропорту самолет с пассажирами совершил жесткую посадку - заведено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения, рассказали в краевом СКР.

"Следователи провели осмотр воздушного судна с целью установления характера повреждений и размера причиненного ущерба, назначены необходимые экспертизы"

- СУ СКР по Краснодарскому краю

Ранее самолет от производителя "Boeing" авиаперевозчика "Smartavia" во время посадки 18 августа целых два раза коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы. Это очень жесткая посадка, которая могла бы привезти к травмам пассажиров и поломке воздушного суда. К счастью, никто из 189 человек на борту не пострадал.