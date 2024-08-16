Две железнодорожные станции улучшат для туристов в Абхазии

Станции «Гагра» и «Кяласур» будут дорабатывать для приема туристических поездов. Об этом сообщил главный инженер АЖД Леонид Куруа.

Туризм играет важнейшую роль в экономике Абхазии. В последние годы наблюдается рост интереса к этому региону со стороны туристов из разных уголков мира. Поэтому в республике ведется улучшение инфраструктуры, в частности, в области железнодорожного транспорта.

Так, по словам властей Абхазии в ближайшем будущем станции «Гагра» и «Кяласур» будут улучшены для приема туристических поездов.

«Не секрет, что для приема туристического поезда изначально нужно подготовить инфраструктуру – стоянка поезда и все связанные с этим моменты. Это и наличие специальных путей отстоя, определенное обслуживание. С наличием всех этих моментов было принято решение по запуску этих туристических поездов»

– главный инженер АЖД Леонид Куруа

Отметим, что в последние годы туристический поток в Абхазию значительно увеличился. Многие путешественники выбирают этот регион из-за его живописной природы, культуры и исторического наследия. Однако существующая инфраструктура не всегда способна справляться с растущими объемами туристов.