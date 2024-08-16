Поезда снова свяжут Москву и Ташкент

В конце сентября железные дороги Узбекистана возобновляют рейс из Ташкента в Москву. Движение по маршруту прервалось в 2020 году из-за пандемии короновируса.

В сентябре 2024 года узбекские железные дороги возобновляют рейс из Ташкента в Москву. Это значимое событие в восстановлении международных сообщений после перерыва, вызванного пандемией COVID-19. До этого момента движение по этому маршруту было остановлено с 2020 года.

«С 24 сентября 2024 года в целях обеспечения комфорта пассажиров запущены услуги по маршруту Ташкент - Москва – Ташкент»

– пресс-служба АО «Узжелдорпас» (структурное подразделение «Узбекских железных дорог»)

Напомним, что пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на все сферы жизни, включая транспорт. В 2020 году, чтобы ограничить распространение вируса, многие государства закрыли свои границы и приостановили международные рейсы. Узбекские железные дороги также были вынуждены приостановить движение по маршруту Ташкент – Москва, что отразилось на множестве людей, планировавших путешествия.

Запрет на международные поездки затронул как туристов, так и трудовых мигрантов, которые регулярно перемещались между Узбекистаном и Россией. Ликвидация железнодорожного сообщения значительно осложнила логистику, и в отчаянии многие начали искать альтернативные маршруты, что не всегда было удобно и безопасно.

На протяжении всего времени пандемии узбекские власти активно работали над восстановлением экономических связей с другими государствами. Возобновление железнодорожного сообщения – это не только восстановление удобного способа передвижения, но и шаг к нормализации отношений с Российской Федерацией и укреплению экономических позиций Узбекистана в регионе.