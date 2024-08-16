Туристка в Сочи травмировала спину в каньоне Белые скалы

В Сочи пострадала москвичка. Во время экскурсии по каньону Большой Хосты она прыгнула в воду и травмировала спину.

В Сочи пострадала путешественница из Москвы, женщина госпитализирована.

Травма была получена 25-летней туристкой в каньоне реки Большой Хосты, известном как «Белые скалы», где она находилась со своим мужем и местным инструктором. Женщина прыгнула в реку с высоты 7 м и ударилась об воду. Добраться до берега пострадавшая без посторонней помощи не смогла. У туристки оказалась травмирована спина.

Прибывшие на место спасатели зафиксировали позвоночник туристки корсетом и на носилках подняли к тропе. Затем пострадавшая была передана медикам скорой помощи.