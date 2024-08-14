Авиапарк Казахстана пополнило рекордное количество самолетов

Авиавласти Казахстана в первом полугодии нынешнего 2024 года закупили за рубежом рекордное количество пассажирских самолетов – авиапарк страны пополнили 13 новых авиалайнеров.

Только в первом полугодии 2024 года авиапарк Казахстана пополнило рекордное число пассажирских самолетов - 13 воздушных судов вместимостью от 50 до 300 человек, заявили в Бюро национальной статистики страны.

Столь масштабная закупка стала первой как минимум за последние 10 лет, с 2015 года - обычно в страну в течение полугода поступает не более пяти самолетов. Главными поставщиками воздушного транспорта стали Франция и Ирландия –6 и 4 единицы, США передали 2 воздушных судна, Германия – 1, передает Sputnik Казахстан.

Конкретные модели воздушных судов в сообщении не указываются, известно лишь, что общая стоимость покупки составила $656 млн, а значит каждый борт обошелся стране в среднем в $50 млн.