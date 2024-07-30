Грузовик протаранил самолет в аэропорту Алматы

Накануне в аэропорту Алматы в самолет казахстанской авиакомпании Air Astana врезался грузовик, доставляющий питание на борт пассажирских воздушных судов – рейс пришлось задержать, а пассажиров пересадить на другой борт.

Накануне в аэропорту Алматы произошло довольно редкое ДТП с участием грузовика и самолета – водитель автомобиля для транспортировки бортового питания не рассчитал траекторию движения и повредил самолет авиакомпании Air Astana, стало известно сегодня, сообщили в авиакомпании Air Astana.

"13 августа при подготовке рейса Алматы - Пекин дверь самолета повредила кейтеринговая машина. Авиакомпания сожалеет об этом и подчtркивает, что это произошло не по вине перевозчика"

- Air Astana

Авиакомпания была вынуждена заменить самолет и пересадить на него пассажиров, в результате рейс из Алматы в Пекин вылетел со значительным опозданием, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, неделю назад, 8 августа, похожий случай произошел в аэропорту Астаны – там виновником аварии стал cильный ветер, который сдул контейнер на судно той же авиакомпании Air Astana. Из-за инцидента рейс пришлось задержать на несколько часов. Его выполнил другой авиалайнер.