Северный Кавказ и Кубань может затрясти

Сейсмологи после проведенного исследования отметили, что Северный Кавказ, Кубань и Крым могут столкнуться с землетрясением в скором времени. Крупной тряски, вероятно, не будет.

Регион Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма могут стать свидетелями землетрясения на своей территории, предупредили эксперты.

Глава сейсмостанции «Сочи» Елена Карпович сообщила «Кубань 24», что еженедельно у берегов Черного моря случаются одна, а иногда и две тряски. Они совсем слабые, поэтому люди их не замечают. Толчки фиксируют специальные приборы.

«Какие будут землетрясения, сейчас сказать никто не может. Ученые работают над этой проблемой»

- Елена Карпович

Она уверяет, что крупного землетрясения ожидать не стоит. На территории Кубани они встречаются крайне редко.