Вестник Кавказа

Израиль нанес масштабный удар по югу Ливана

Карта Израиля и Палестины
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Израиль атаковал военные объекты «Хезболлы» на юге Ливана. Также накануне вечером атаке подверглись ливанские ракетчики шиитов.

В ночь на четверг Армия обороны Израиля нанесла более десятка ударов по военным объектам «Хезболлы» на юге Ливана.

«Среди атакованных целей - склады оружия, военные здания и пусковая установка, используемая террористической организацией «Хезболлы» для реализации террористических планов против Государства Израиль»

– пресс-служба ЦАХАЛ

Также сообщается о том, что ряд атак по Ливану был нанесен накануне поздно вечером. Тогда атаке подверглись ливанские ракетчики. Они, в свою очередь, ранее атаковали территорию еврейского государства.

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