Израиль нанес масштабный удар по югу Ливана

Израиль атаковал военные объекты «Хезболлы» на юге Ливана. Также накануне вечером атаке подверглись ливанские ракетчики шиитов.
В ночь на четверг Армия обороны Израиля нанесла более десятка ударов по военным объектам «Хезболлы» на юге Ливана.
«Среди атакованных целей - склады оружия, военные здания и пусковая установка, используемая террористической организацией «Хезболлы» для реализации террористических планов против Государства Израиль»
– пресс-служба ЦАХАЛ
Также сообщается о том, что ряд атак по Ливану был нанесен накануне поздно вечером. Тогда атаке подверглись ливанские ракетчики. Они, в свою очередь, ранее атаковали территорию еврейского государства.