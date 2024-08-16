Вестник Кавказа

Салоны красоты в Кизилюрте не соответствуют нормам СанПиНа - Роспотребнадзор

Салоны красоты в Кизилюрте не соответствуют нормам СанПиНа - Роспотребнадзор
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Салоны красоты в Кизилюрте не выдержали проверку Роспотребнадзора. Ведомство установило, что с различными нарушениями работают 26 салонов.

Роспотребнадзор Дагестана после проверки салонов красоты в городе Кизилюрте установил, что 26 косметологических салонов нарушают санитарно-эпидемиологические правила и нормы.

Ведомство сообщает, что в салонах красоты нет отдельных кабинетов для разных процедур, нет информации о прохождении медосмотров, недостает инструментов для обслуживания клиентов - типовых или сменных одноразовых. Кроме того, салоны Кизилюрта нарушают требования к эксплуатации помещений, не имеют договора на вывоз ТКО, не могут предоставить информацию о проведении влажной уборки помещений с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Результаты проверки, проведенной региональным Роспотребнадзором, направлены в городскую межрайонную прокуратуру.

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