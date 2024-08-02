Дагестан и Чечня стали лучшими среди регионов с высокой безработицей

Российские республики Дагестан и Чечня стали лучшими из худших регионов по ситуации с безработицей. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

С начала текущего года в десяти регионах России с высоким уровнем безработицы было создано более 20 тысяч новых рабочих мест. Это положительно сказалось на ситуации на рынке труда в этих областях.

Из упомянутых регионов особенно выделяются Чечня и Дагестан, которые стали лидерами по трудоустройству. Эти регионы активно привлекают инвестиции и развивают малый и средний бизнес, что содействует созданию новых рабочих мест и увеличивает разнообразие предложений на рынке труда.

«Мониторинг реализации дорожных карт по итогам II квартала 2024 года, проведенный федеральными органами исполнительной власти совместно с регионами, показал достижение 75% показателей. Во всех регионах достигнуто плановое значение показателя по созданию новых рабочих мест. Так, с начала года в рамках дорожных карт было создано порядка 20 тысяч новых рабочих мест во всех сферах деятельности. Наибольшее число – в Республике Дагестан и Чеченской Республике»

– вице-премьер РФ Татьяна Голикова

Одной из ключевых причин успешного появления новых мест является поддержка со стороны государства. Региональные программы, инициативы и федеральные инвестиционные проекты способствуют развитию инфраструктуры, технологического сектора и других отраслей экономики, что в свою очередь ведет к увеличению занятости и экономическому прогрессу.