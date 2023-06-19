Обрушение грунта парализовало работу двух марганцевых шахт в Грузии

В двух марганцевых шахтах в грузинской Чиатуре начал обрушаться грунт – на шахтах из-за протестных акций почти полгода не проводились укрепляющие работы.

В шахтах "Шукрути" и "Корохнали" в грузинской Чиатуре (регион Имерети), в которых ранее добывался марганец, начал рушиться грунт – это стало последствием того, что в шахтах более пяти месяцев не проводились укрепляющие работы, сообщает телекомпания "Рустави 2".

"Шахта парализована: происходит отключение вентиляции, туда не допускается рабочий персонал. Арматурные работы проводить невозможно, поэтому обрушение произошло на всех участках, что вызвало закрытие шахты. Состояние шахты ухудшается с каждым днем"

- телеканал

Перспективы еще мрачнее: если шахты не будут укрепляться ежедневно, может обрушиться тоннель, вслед за этим возникнет угроза затоплений и повреждения линий электропередачи, передает Sputnik Грузия.

Напомним, шахтеры в Шукрути уже полгода протестуют против деятельности компании Georgian Manganese ("Грузинский марганец") – компания неоднократно пыталась открыть шахты, но протестующие не допускают ее к работе, обвиняя в нарушении договоренностей, достигнутых в результате протеста 2019-2021 гг.