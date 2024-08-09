Госдума хочет компенсировать часть денег за путевки в детские лагеря

В Госдуму поступил законопроект о введении туристического кэшбэка в рамках путевок в детские лагеря. Это значит, что родителям будет возвращаться 20% стоимости отдыха ребенка в лагере.

Партия «Справедливая Россия» внесла в Госдуму новый законопроект. Согласно ему населению будут возвращать 20% стоимость путевки в детские лагеря, однако сумма не должна быть выше 20 тыс рублей. Соответствующий документ появился на официальном портале публикаций правовых актов.

«Настоящим законопроектом в рамках федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» предлагается использовать зарекомендовавший себя в последние годы, так называемый, «туристический кэшбэк», суть которого заключается в возврате покупателю части стоимости путевки, ограниченной конкретной суммой»

- партия «Справедливая Россия»

Авторы идеи считают, что законопроект повысит спрос на детский оздоровительный отдых в лагерях, так как он даст необходимую поддержку в этой сфере.

По мнению партии, их предложение поддержит не только родителей, покупающих путевки в лагеря, но и компании, которые их организовывают.

Финансирование проекта будет исходить из федерального бюджета, поэтому государству придется выделять около 5 млрд рублей каждый год на его реализацию.