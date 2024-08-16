Вестник Кавказа

Примерно 250 человек эвакуировали из зоны пожара у курорта Домбай

Примерно 250 человек эвакуировали из зоны пожара у курорта Домбай
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня утром в лесном массиве неподалеку от популярного курорта в КЧР вспыхнул пожар. Огонь охватил тысячи квадратных метров, людей пришлось эвакуировать.

В Карачаево-Черкесии эвакуированы примерно 250 человек, которые находились в зоне лесного пожара возле курорта Домбай. Об этом сказано в Telegram-канале главы республики.

"193 взрослых и 43 ребенка, которых спасатели МЧС по КЧР эвакуировали из зоны возгорания в лесном массиве в Гоначхирском ущелье возле озера Тубанлы кёль, находятся в безопасном месте. Пострадавших нет. Их жизни и здоровью ничего не угрожает"

– Рашид Темрезов

Руководитель республики заявил, что при благоприятной погоде в пятницу людей вывезут вертолетами. При этом он подчеркнул, что прорабатываются и другие пути эвакуации.

Кроме того, Темрезов поведал, что для эвакуированных граждан подготовили питание, воду и сухпайки.

Что произошло?

В четверг утром в лесу, расположенном в горном ущелье возле курорта Домбай, вспыхнул пожар. Его площадь со временем достигла почти 5 тыс кв метров. Огонь подобрался к населенному пункту на расстояние 7 км.

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