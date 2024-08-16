В ущелье рядом с Домбаем тушат лесной пожар

Сегодня утром рядом с карачаево-черкесским курортом Домбай в ущелье Ганачхир вспыхнул низовой лесной пожар – на его тушение были направлены почти 40 огнеборцев и специальная техника.

В районе курорта Домбай в Карачаево-Черкесии сегодня утром загорелась лесная подстилка – огонь охватил лес в горном ущелье в Карачаевском районе, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"В ущелье Ганачхир был обнаружен очаг лесного пожара площадью около 0,5 га. Пожар имеет низовой характер, горят хвойные насаждения, валежник и сухостой"

- МЧС КЧР

Расстояние от очага возгорания до курортного поселка Домбай составляет 7 км, во избежание его дальнейшего распространения на тушение пожара направлены 39 огнеборцев и 12 единиц спецтехники, ведется активное тушение, передает "Интерфакс".