Более 670 тыс россиян заинтересовались в санаториях Кубани

Отдых в санаториях Краснодарского края стал особенно популярным среди российских туристов: с января по июнь их посетили около 670 тыс человек. Это на 7% больше, чем в прошлом году.

Курорты Краснодарского края богаты не только пляжными развлечениями, но и оздоровительным отдыхом: за первые полгода более 670 тыс человек провели отпуск в кубанских санаториях. Это на 7% больше, чем в прошлом году.

Кубань встала на первую строчку рейтинга по количеству отдыхающих в санаториях среди субъектов РФ. Следом за ним идет Ставрополье, где здравницы посетили порядка 390 тыс путешественников. Тройку лидеров замыкает Московская область, где отдохнуло около 270 тыс человек.

Оздоровительный отдых стал популярнее у россиян в целом. Число посетителей санаториев выросло на 6% и составило около 3 млн человек.

На территории Краснодарского края работают 200 санаториев. Они предлагают различные оздоровительные процедуры – массажи, спа-процедуры, лечебные ванны, посещение соляных пещер и многое другое.