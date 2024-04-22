Кубань заняла первое место по привлекательности среди девелоперов

Недвижимость Краснодарского края оказалась самой перспективной и привлекательной в глазах девелоперов по показателям конца июля. Следом за ним идет Ленинградская область.

Кубань попала в топ регионов России по инвестиционной привлекательности для девелоперов. В списке она находится на первом месте с 13,81 баллами, рассказали в аналитическом центре Devision. Они брали показатели за период с апреля по июль.

Следом за Краснодарским краем идет Ленинградская область. Ей не хватило совсем немного баллов, чтобы догнать южный регион – она набрала 13,66 баллов. Далее с чуть большим отрывом идет Тюменьская область с 13,09 баллами. Московская область находится позади тройки лидеров (12,72 баллов). Топ-5 замыкает Свердловская область (12,56 баллов).

Аналитики добавили, что в соседней Ростовской области замечен увеличенный спрос на новостройки. Сейчас в регионе на одного человека приходится не более 28 кв м. Для сравнения, в Тюменьской области этот показатель равняется 31 кв м.

Напомним, что в Сочи случился рост продаж в новостройках более чем втрое. Речь идет о сравнении показателей июня и июля этого года. Одна из причин – возросший интерес девелоперов к недвижимости Сочи и Краснодарского края в целом.