Вестник Кавказа

Самая высокая доходность недвижимости на Кавказе выявлена в Северной Осетии

Самая высокая доходность недвижимости на Кавказе выявлена в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владикавказ стал лидером по доходности недвижимости на Кавказе. В тройке оказались Махачкала и Черкесск. В России первое место занимает Норильск.

РИА Новости опубликовал рейтинг, посвященный среднегодовой реальной доходности вложений. Лидером по этому показателю на Кавказе стал Владикавказ.

Доходность недвижимости в столице Северной Осетии составляет 21,6%. Город стал первым на Кавказе и пятым в списке крупных городов страны.

В тройку также вошли Махачкала (19,3%) и Черкесск (17,7%). Следом за ними идут Грозный (16%), Нальчик (14,7% и Ставрополь (12,9%). Столица Ингушетии – Магас – в рейтинг не попала.

Лидером по всей России стал Норильск, где среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость составила почти 30%. Горно-Алтайск и Таганрог заняли второе и третье места соответственно (почти 24%).

В списке аутсайдеров оказались Москва (чуть более 1% и Южно-Сахалинск (0%).

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