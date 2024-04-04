Самая высокая доходность недвижимости на Кавказе выявлена в Северной Осетии

Владикавказ стал лидером по доходности недвижимости на Кавказе. В тройке оказались Махачкала и Черкесск. В России первое место занимает Норильск.

РИА Новости опубликовал рейтинг, посвященный среднегодовой реальной доходности вложений. Лидером по этому показателю на Кавказе стал Владикавказ.

Доходность недвижимости в столице Северной Осетии составляет 21,6%. Город стал первым на Кавказе и пятым в списке крупных городов страны.

В тройку также вошли Махачкала (19,3%) и Черкесск (17,7%). Следом за ними идут Грозный (16%), Нальчик (14,7% и Ставрополь (12,9%). Столица Ингушетии – Магас – в рейтинг не попала.

Лидером по всей России стал Норильск, где среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость составила почти 30%. Горно-Алтайск и Таганрог заняли второе и третье места соответственно (почти 24%).

В списке аутсайдеров оказались Москва (чуть более 1% и Южно-Сахалинск (0%).